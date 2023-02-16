Yasin Uzunoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Uzunoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Uzunoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Uzunoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Uzunoglu 17 Ekim 2002 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yasin Uzunoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Uzunoglu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootLab Sports Management yapmaktadır. Yasin Uzunoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yasin Uzunoglu'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Uzunoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Uzunoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yasin Uzunoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Uzunoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Fethiyespor

3 Eylül 2021 yılında B. Yeni Çarşı

2 Şubat 2023 yılında Ağrı 1970 Spor

30 Haziran 2023 yılında B. Yeni Çarşı

Yasin Uzunoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Uzunoglu şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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