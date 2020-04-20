Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımı yarışmacıları Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı birbirine girdi.

Acun Ilıcalı, ödül oyununda çıkan kavga sonrası konuştu.

DİSKALİFİYE OLACAKLAR MI?

Kavgaya ilişkin oyun alanında konuşan Acun Ilıcalı, Yasin ve Barış'ın oyun dışı kaldıklarını söyledi ve "Bir daha olmamasını diliyoruz, bu konu hakkında daha sonra konuşup karar vereceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Survivor 2020'nin 54. bölümünün Yasin ve Barış yumruk yumruğa birbirine girdiği görülmüştü.

Barış ya da Yasin'in diskalifiye olup olamayacağı merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

'TOPLANTI YAPACAĞIZ'

Acun Ilıcalı sözlerini "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Yarın (bu akşam)akşam yayınlanacak bölümümüzde tatsız şeyler oldu" açıklamasıyla sürdürmüştü.