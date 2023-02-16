Yasin Yildiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasin Yildiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasin Yildiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasin Yildiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasin Yildiz 15 Ocak 2000 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yasin Yıldız şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasin Yildiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehmet Burak Otyakmaz yapmaktadır. Yasin Yildiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yasin Yildiz'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasin Yildiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yasinyildiz_3/

Yasin Yildiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasin Yildiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasin Yildiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasin Yildiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2015 yılında Yeşil Bursa Alt

23 Ağu 2016 yılında Kestel Bld. Alt

6 Ekim 2016 yılında Bandırma Alt

1 Temmuz 2018 yılında Bandırmaspor

27 Ağu 2019 yılında Karacabey Bld

3 Ağu 2020 yılında Bandırmaspor

18 Ağu 2020 yılında Somaspor

8 Eylül 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

12 Ocak 2023 yılında Edirnespor

Yasin Yildiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasin Yildiz şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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