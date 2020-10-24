Yaşlanan dünyanın hastalığı: Alzheimer hastalığı

Gün geçtikçe zihninizi ne kadar önemsiz şeyler için yorduğunuzu düşündüğünüz oldu mu? Zihin yorgunluğu uzun yıllar devam ettiğinde, sağlığınızı tehdit eden hastalıkları meydana getirebilir. Bu hastalıklardan biri de alzheimer olabilir.

Alzheimer unutkanlık ile başlayan, zaman içinde bilişsel ve sosyal yeteneklerin kaybolmasına neden olan, sağlıklı beyin dokusunun hasar görmesinden dolayı yaşanan bir beyin hastalığıdır.

Sağlıklı zihin gelişimi anne karnında başlayacağı için beslenme düzeninin bir dönemi yoktur. Düzenli beslenme yaşam biçimi olursa alzheimer ve birçok hastalık riskini ortadan kaldırır.

Beslenme ayrı bir öneme sahiptir.

Yapılan çalışmalarda Alzheimer ve beslenme arasındaki ilişki koroner kalp hastalıkları ve beslenme arasındaki ilişki ile benzer bulunmuştur. Kilo fazlalığı, yüksek kolesterol düzeyleri ve trigliserit birikiminin Alzheimer riskini arttırdığı bilinmektedir, bu nedenle doğru beslenmeli ve ideal kilomuza ulaşmalıyız.

Alzheimerın düşmanları

Kahve ve bitter çikolata

Kahve ve çikolata içerisinde yer alan kafein ve kahvenin terapötik olarak kullanılabilirliği bilinmektedir. Bu iki farklı lezzetin içerisindeki kafein ve antioksidanlar, yaşa bağlı hafıza bozukluğunu önlemeye yardımcı olur. Kahvenin içerisinde bulunan kafein maddesi, sinir sistemini uyararak zihinsel güçlüğü artırmaktadır.

Zeytinyağı

Sızma zeytinyağı Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid plaklarının parçalanmasına yardımcı olan anahtar protein ve enzimlerin üretimini artırmaya yardımcı olan oleokansan adı verilen bir maddeyi içerir.

Fındık

E vitaminin alzheimer’dan korunmak için yararlı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıtır.

Yapılan çalışmada, E vitamini alan kişilerde hastalığın ilerlemesinin yüzde 19 yavaşladığını gösteriyor.

Fındık, içerdiği bol miktarda E vitamin sayesinde kan değerlerini korur, hücre yenilenmesi sağlar ve yaşlanmanın peşinde getirdiği Alzheimer’ı engeller.

Ispanak

Demir yönünden zenginliği ile hastalığa yakalanma riskini ciddi bir şekilde azaltan ıspanak, sağladığı bu faydalar ile tam bir koruma kalkanı görevi görüyor.

Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışması için vücudun kan değerini ideal dengeye getirir ve sizi birçok hastalıktan korur.

Siyah üzüm

Siyah üzüm, polifenol ve antioksidan bileşenlerinin verdiği katkı ile kalp krizi riskini ve Alzheimer gibi yaşlanmayla bağlantılı hastalıkların gecikmesine yardımcı olur.

Ceviz

Omega-3 yağ asitlerinin LR11 proteini üretimini artırdığına inanılıyor. Bu proteinin yüksek seviyelerde olması Alzheimer hastalığındaki toksik plakların oluşmasını engellediği, düşük seviyelerde olmasının ise hastalığı tetiklediği düşünülüyor.

Çoğu kuruyemişte mono doymamış yağ bulunsa da, sadece cevizde asıl olarak, ana bileşeni ALA temel yağ asit (alfa-linolenikacit (ALA), olan poli doymamış yağ bulunuyor. Araştırmanın sonucunda diyette kullanılan yüzde 6 veya yüzde 9 oranında ceviz oksidatif stresi azalttığını ve Alzheimer farelerinde vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini gösteriyor.

Yapılan açıklamaya göre; bu sonuçlar, cevizin serbest radikalleri temizleme, oksidatif stresi sınırlama ve alzheimerinamiloid beta protein özelliklerinden kaynaklı hücre ölümünü önleme kabiliyeti olduğunu gösterdi.

Yeşil çay

Flavonoid içeren yeşil çay, hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir.

Zihinsel gelişimi destekleyeceği için beyin hücreleri korunur ve yaşlılık döneminde alzheimer riski ortadan kalkar.

Limon

Limon yüksek oranda C vitamini içerir.

Bu sayede antioksidan etkisini beyin hücreleri için de gösterir.

Yaban Mersini

Antioksidanlar bakımından zengin meyveler (yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu, erik, portakal, kırmızı üzüm ve kiraz) bilişsel hafızasının korunmasında önemlidirler. Antioksidan maddeleri yapısında bulunduran yaban mersini, C vitamini de içererek bir beyin koruyucusudur

Hafızayı güçlendirmek için tercih edilen yabanmersini,alzheimer riskini de önleyecek kadar faydalıdır.

Adaçayı

Asetilkolin maddesini içeren adaçayı, hafıza problemlerini bitkisel yolla tedavi eder.

Reyhan

Kendine has bir kokusu ve aroması olan reyhan, çevreye verdiği koku ile sinir hücrelerini uyarıyor.

Uyarıcı etkiye sahip olan bu bitki beyin hücrelerini de kontrol ediyor.

Beyin gelişimini en çok etkileyen aminoasitler; yumurta, et, balık, süt, yoğurt, nohut, fasulye, mercimek gibi besinlerde bulunur. Tahıl taneleri, fındık, badem, kuru baklagillerde bulunan ‘inositol’; yumurta ve soya fasulyesinde bulunan ‘kolin’ve ‘lesitin’; ette ve süt ürünlerinde bulunan ‘karnitin’ beyindeki sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan kimyasal maddelerin en önemlilerinden biri olan asetilkolin düzeyini destekler. Böylece kişilerin zihinsel yeteneklerini ve hafızasını güçlendirir.

Bu besinleri organik olarak hayatınızda düzenli olarak tüketmek geleceğimize yapacağımız en güzel yatırımdır.