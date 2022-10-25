Yaşlı adam 50 yıl boyunca kendisine öyle bir şey yaptı ki... Duyunca hem üzülecek hem de şaşıracaksınız! İran'da yaşayan Hacı amca lakaplı bir yaşlı adam tam 50 yıldır devam ettirdiği adetinden dolayı İran başta olmak üzere birçok yerde nam saldı.