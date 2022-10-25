Yaşlı adam 50 yıl boyunca kendisine öyle bir şey yaptı ki... Duyunca hem üzülecek hem de şaşıracaksınız!

İran'da yaşayan Hacı amca lakaplı bir yaşlı adam tam 50 yıldır devam ettirdiği adetinden dolayı İran başta olmak üzere birçok yerde nam saldı.

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Yaşlı adam 50 yıl boyunca kendisine öyle bir şey yaptı ki... Duyunca hem üzülecek hem de şaşıracaksınız! 1

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde "Hacı amca" lakaplı yaşlı adam, 50 yılı aşkın süredir devam ettirdiği şey yüzünden duyanları hayrete düşürüyor.

Köylüler yaşlı adamı bu alışkanlığından her ne kadar döndürmeye çalışsalar da bir türlü başarılı sonuç alamadılar.

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Yaşlı adam 50 yıl boyunca kendisine öyle bir şey yaptı ki... Duyunca hem üzülecek hem de şaşıracaksınız!
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