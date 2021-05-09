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  3. Yaşlı adam evinde mahsur kaldı! İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Yaşlı adam evinde mahsur kaldı! İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Edirne'de evinde düşerek yaralanan 92 yaşındaki Mehmet Ali Sevindir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşlı adam evinde mahsur kaldı! İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Mehmet Ali Sevindir, odada hareket ettiği esnada dengesini kaybederek yere düştü

Yaralanan Sevindir, ayağa kalkamayınca komşularına bağırarak yardım istedi.

Çevredeki komşular, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın mahsur kaldığı evin kapısını açamayınca kapıyı kırarak içeri girdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevindir, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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