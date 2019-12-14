Yaşlı adam kaldığı apartta ölü bulundu

Isparta'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 64 yaşındaki adam kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1801.Sokak'taki apartta yalnız yaşayan babaları İbrahim Gençer'den (64) 2 gündür haber alamayan çocukları, evine gittiklerinde kendisine ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, koku gelen ve kapısı kapalı durumdaki eve girmek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri tarafından kapı açılırken polis ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Maske kullanarak eve giren ekipler, ağır koku yüzünden zor anlar yaşadı.

Olay yerinde bulunan yaşlı adamın yakınları gözyaşı dökerek, Gençer'i görmek istediklerini belirtirken, polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle kimseyi içeri sokmadı.

Olay yerinde gerekli incelemelerin yapılması sonrasında yaşlı adamın cansız bedeninin otopsi için morga sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan Gençer'in, Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği Isparta Şubesi'nin kurucularından olduğu ve aynı zamanda daha önceleri amatör takımlarda antrenör olarak görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: İHA