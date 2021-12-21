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Yaşlı adam yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

Adıyaman'da 3 çocuk babası 62 yaşındaki Hüsnü Naim Yaldız, yaşadığı evde ölü bulundu.

Yaşlı adam yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu

Olay, Adıyaman'da meydana geldi. 62 yaşındaki 3 çocuk babası Hüsnü Naim Yaldız'dan haber alamayan yakınları adrese gitti. Villanın zilini çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi.

EKİPLER KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Yaldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Yaldız'ın cenazesi, otopsi için

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Hüsnü Naim Yaldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak

Berkem Temizel
Gece Editörü
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