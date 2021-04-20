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  3. Yaşlı adam yasak dinlemedi! Belediye otobüsüne zorla binmek istedi

Yaşlı adam yasak dinlemedi! Belediye otobüsüne zorla binmek istedi

İstanbul'un Fatih ilçesinde yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek isteyen yaşlı adam, şoförün uyarısı üzerine sinirlenerek tepki gösterdi. Şoförün ısrarı karşısında otobüsten inen yaşlı adam, olay yerinden uzaklaştı.

Yaşlı adam yasak dinlemedi! Belediye otobüsüne zorla binmek istedi

İstanbul'un Fatih ilçesinde yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek isteyen yaşlı adam, şoförün uyarısıyla otobüsten indi. Otobüsten indirilmesine tepki gösteren yaşlı adam oradan uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

ŞOFÖR YAŞLI ADAMIN TEPKİSİYLE KARŞILAŞTI

Fatih Kocamustafapaşa'da 65 yaş üstü bir kişi, yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek istedi. Şoför otobüse binmek isteyen yaşlı adama kuralları hatırlatarak, maskesiyle ağzını kapatmasını istedi. Kendisine bildirilen talimatları uyguladığını söyleyen şoför, yaşlı adamın tepkisiyle karşılaştı. Söylenen yaşlı adam otobüsten inerek oradan uzaklaşırken, şoför de içerideki yolcuların sorularını yanıtladı ve koronavirüs kuralları bir kez daha anlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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