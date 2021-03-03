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  3. Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı

Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun kasasında 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun kasasından onlarca mülteci çıktı.

Trafik kazasına karışan kamyonun kasasında 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Yıldırım Usta kavşağında karşı tarafa geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy, Furkan İ.'nin kullandığı ve kasasında mülteci taşıdığı kamyonun çarpması ile hayata gözlerini yumdu.

Yaşlı adama çarpan kamyonun kasasından 114 düzensiz göçmen çıktı

HAVASIZLIKTAN BİTKİN DÜŞMÜŞLER

Furkan İ.'nin kullandığı kamyonun kasasında, yurda yasal olmayan yollarla giren 114 yabancı uyruklu kişi bulundu. Kasadaki kişiler, sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmenlerin, arabanın kasasında uzun saatler boyunca durdukları için havasızlıktan bitkin düştükleri edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan ancak kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden 74 yaşındaki Aksoy, hayata gözlerini kaldırıldığı Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yummuştu.

(İHA)

(Tüm fotoğraflar temsilidir..)

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