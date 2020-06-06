Yaşlı adamı ezen otobüs şoföründen şok ifade: Ezdiğimi 1 saat 40 dakika sonra farkettim

İstanbul'un Kadıköy semtinde Yenidoğan-Kadıköy hattında görev alan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., 55 yaşındaki yaşlı adamı ezerek ölümüne sebebiyet verdi. Gökhan K., yaşlı adamı kendisinin ezdiğini düşünmediğini üzerine atılı bir suç olduğunu iddia ederek, ''en ilk defa böyle öğrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Bu kişinin nasıl olup da tekerin altında kaldığını anlamış değilim.'' dedi.

Gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

''ÜZERİME SUÇ ATILIYOR''

Gökhan K., savcılık sorgusunda Yenidoğan-Kadıköy hattında çalıştığını, dün saat 16.50 sıralarında Kadıköy Rıhtım duraklarından sefere başladığını söyledi. Sefere başladıktan sonra yeşil ışıklar yandığı için geçtiğini, geçtikten sonra sol dikiz aynasından birisinin düştüğünü gördüğünü belirten Gökhan K.'nın, "Ancak benim aracım ile bir ilgisinin olduğunu düşünmedim. Araçta da bir şey hissetmedim. Benden sonra gelen araç ile ilgili bir problem olduğunu düşünerek yola devam ettim. Çevremde de bana yapılan bir ikaz olduğunu görmedim. Seferimi tamamladım. Yenidoğan peronuna girdim. Olaydan yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra polisler geldi bana durumu izah ettiler. Bana bir kişinin aracın arka tekerinin altında kalıp vefat ettiğini söylediler. Ben ilk defa böyle öğrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Bu kişinin nasıl olup da tekerin altında kaldığını anlamış değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİLDİ

Gökhan K., savcılık sorgusunun ardından, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, Gökhan K.'yı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Gökhan K.'nın yurt dışına çıkışını yasakladı.