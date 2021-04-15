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  3. Yaşlı adamı kumar borcu için dolandıran şüpheli tutuklandı

Yaşlı adamı kumar borcu için dolandıran şüpheli tutuklandı

Denizli'de kumar borcunu ödeyebilmek için kendisi polis olarak tanıtarak yaşlı adamın 30 bin TL'si ve altınlarını dolandıran şüpheli tutuklandı. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Kendine iyi bak" dedi.

Yaşlı adamı kumar borcu için dolandıran şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mahmut K'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, oğlunun adının FETÖ / PDY soruşturmasında geçtiğini, bu yüzden evdeki para ve değerli eşyaları incelemesi gerektiğini söyledi. Evine gelen şüpheliye 30 bin TL nakit para, 5 cumhuriyet altını ve 2 bilezik teslim eden yaşlı adam, para ve eşyaları geri gelmeyince dolandırıldığını fark edince jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan JASAT, yaşlı adamı dolandıran şüphelinin İlyas Ş. (58) olduğunu tespit etti. Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde belirlenen adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Kendine iyi bak" diye nasihatte bulundu.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli İlyas Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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