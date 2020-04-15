Yaşlı adamı telefon dolandırıcılarından jandarma kurtardı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen yaşlı adamı son anda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Tosya ilçesine yakın köyde ikamet eden M.A.(67) telefonun çalmasıyla panik halinde telefonla konuşarak evden çıktı ve arabasına binerek şehir merkezine doğru yola koyuldu. Durumdan şüphelenen yaşlı adamın oğlu defalarca aramasına rağmen ulaşamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığına gelen yaşlı adamın oğlu durumu jandarma ekiplerine anlatarak yardım istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber veren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri polisle birlikte ilçe merkezindeki ATM ve banka şubelerini kontrol etti. Yaşlı adamın arabasının bir banka şubesinin önünde park halinde gören ekipler yaşlı adamın banka şubesinde 15 bin TL kredi çekmek için beklediğini tespit etti.

Kredi işlemlerini durduran ekipler yaşlı adamdan telefonu alarak karşıda konuşan kişinin telefon numarası kayıtları sorguladı. Telefon numarasının yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Kaynak: İHA