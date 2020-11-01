Yaşlı adamın cesedi başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu!



Konya'nın Bozkır ilçesinde gerçekleşen olayda, Mustafa Sömek'in cesedi bir lisenin bahçesinde bulunurken, katil zanlısı olduğu saptanan 41 yaşındaki şizofreni hastası Mücahit M., taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakalandı.

KESİLMİŞ ORGANLAR FARKLI BÖLGELERDE BULUNDU

Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda gece yarısı sıralarında ceset olduğunu görenler polisi aradı. Hemen adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu.

ZANLISI ŞİZOFREN HASTASI ÇIKTI

Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkunç cinayetle ilgili hemen harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısının şizofreni hastası Mücahit M. olduğunu saptadı. Şüpheli, taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Mücahit M, sorgulanmak üzere Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturması hala devam ediyor.