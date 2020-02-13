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  3. Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda inşaat alanında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

Denizli'de bir inşaat alanında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda inşaat alanında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeyle 72 yaşındaki Musa Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

Yaşlı adamın cesedi inşaat alanında bulundu

Kaynak: İHA




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