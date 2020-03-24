Yaşlı amcanın zabıtadan poğaça isteme videosu herkesi duygulandırdı

Sosyal medyada yaşlı bir amcanın zabıtadan poğaça istemesi herkesi duygulandırdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmaları kısıtlandı. Yaşlıların ihtiyaçları ise zabıta ve polis tarafından karşılanırken bir amcanın zabıtadan mahcubiyetiyle poğaça da istemesi izleyenleri duygulandırdı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 37 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre hayatını kaybedenlerin tamamı yaşlılardan oluşuyor. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.Yaşlılarımızın ihtiyaçları ise valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinasyonunda polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından karşılanıyor.

YAŞLI AMCANIN NAİFLİĞİ DUYGULANDIRDI

Sosyal medyada yaşlılara yönelik alaycı videolar olsa da kamu görevlileri 65 yaş üzerindekilerin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.O videolardan birinde yaşlı adam zabıta memurundan isteklerini sıralarken poğaça da istediğini belirtiyor ve şunları söylüyor "1 kilo pırasa, bizim pazarda taze fasulye gördüm yarım kilo da taze fasulye. Bir de poğaça alır mısın poğaça? Peynirli veya zeytinli fark etmiyor. 4 tane alsan yeter." Amcanın naif bir şekilde poğaça istemesi ise büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜSTE SON DURUM NE 23 MART 2020?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 hastanın da hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.