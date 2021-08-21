Yaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda E.D. isimli bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda annesini bıçaklayarak öldürdü.

Yaşanan olayda Tuzla Mahallesindeki evde yemek yedikleri sırada 30 yaşındaki E.D. ve 61 yaşındaki annesi G.D. arsında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. eline aldığı bıçakla annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olayda sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki kadının öldüğünü belirlerken E.D ise gelen polisler tarafından güçlükle gözaltına alındı.