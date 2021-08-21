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  3. Yaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

Yaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da 30 yaşındaki E.D. isimli bir kişi, evde yemek yedikleri sırada çıkan kavgada 61 yaşındaki annesi G.D.'yi bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken zanlı ise polis ekipleri tarafından zor sakinleştirildi.

Yaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda E.D. isimli bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucunda annesini bıçaklayarak öldürdü.

Yaşanan olayda Tuzla Mahallesindeki evde yemek yedikleri sırada 30 yaşındaki E.D. ve 61 yaşındaki annesi G.D. arsında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. eline aldığı bıçakla annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

Yaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olayda sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri 61 yaşındaki kadının öldüğünü belirlerken E.D ise gelen polisler tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Yaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdüYaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdüYaşlı annesine acımadı! Hayırsız evlat annesini bıçaklayarak öldürdü

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