Haziran ayın enflasyonu ile belirlenen memur zamlarının ardından yaşlı ve engelli vatandaşlara ödenen aylıkların tutarları da arttı. Bu konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklama yapmasının ardından yaşlı aylıklarının tutarları merak konusu oldu. Bizlerde sizler için en çok araştırılan Yaşlı aylıkları ne kadar oldu 2021 ? Temmuz 2021 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? sorulara haberimizde yanıt verdik.

YAŞLI AYLIKLARI NE KADAR OLDU 2021 ? TEMMUZ 2021 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamasına göre yaşlı aylıkları 763,67 TL’den 828,21 TL’ye yükseldi. Bu kapsamda Temmuz 2021'de yaşlı aylığı alan vatandaşlara 828,21 TL ödeme yapılacak. Bu tutar Aralık ayından sonra yeni yılla birlikte tekrar değişecek.

Öte yandan yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıkları 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldi.

Öte yandan 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık destek de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktı.