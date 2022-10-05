Yaşlı bir kadına hakaret edip kayda alan sağlık çalışanları ile ilgili paylaşım yapan Fahrettin Koca: "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak" İstanbul'da, bir hastanede tedavi görmekte olan yaşlı kadına hakaret eden sağlık çalışanları ile ilgili görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Fahrettin Koca, o sağlık çalışanları hakkında paylaşım yaptı.