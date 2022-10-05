Yaşlı bir kadına hakaret edip kayda alan sağlık çalışanları ile ilgili paylaşım yapan Fahrettin Koca: "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak"

İstanbul'da, bir hastanede tedavi görmekte olan yaşlı kadına hakaret eden sağlık çalışanları ile ilgili görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Fahrettin Koca, o sağlık çalışanları hakkında paylaşım yaptı.

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Yaşlı bir kadına hakaret edip kayda alan sağlık çalışanları ile ilgili paylaşım yapan Fahrettin Koca: "Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak"

İstanbul'da özel bir hastanede, sağlık problemleri nedeniyle hastanede yatmakta olan yaşlı bir kadına sağlık çalışanlarının göstermiş olduğu çirkin muamele ve kayda alınan o görüntüler oldukça tepki çekmişti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası o sağlık çalışanları hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu hastane ve görüntülerdeki çalışanlar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SAĞLIKTA GÜVEN SARSICI HİÇBİR FİİLE TOLERANSIMIZ YOKTUR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." dedi.

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