Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki oturan Seydi (65) ve eşi Hanım Kılıç (65) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından Şanlıufa'nın Bozava ilçesine bağlı Örgülü Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA