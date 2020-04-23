Yaşlı çift Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan Türk bayrağı istedi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı çift, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak evlerine asmak için Türk bayrağı istedi.

Devrek Uzunçay mevkiinde ikamet eden Devrek Belediyesi itfaiyesinden emekli Ramazan Onbaşı (70) ve eşi Nazmiye Onbaşı, Kaymakam Ümit Altay'ı arayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerinin balkonuna asmak için Türk bayrağı talebinde bulundu. Kaymakam Altay, Vefa Sosyal Destek Grubu'na çiftin taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı çiftin evine giderek Türk bayrağını teslim etti.

İsteklerinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden çift, "Kaymakam Ümit Altay'ı arayarak kendilerinden 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evimizin balkonuna asmak için bir adet bayrak talebinde bulunduk. Hiç itiraz edilmeden yetkili personel tarafından bayrağımız tarafımıza teslim edildi. Bende bir şehit torunuyum, bu toprakları düşmana vermemek için, bu bayrak için kanlarını ve canlarını feda ettiler. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra telefonla canlı yayında Kaymakam Altay ile görüşen çift, konuya duyarlı davrandıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA