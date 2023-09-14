Yaşlı kadın aradığı şifayı Denizli Tekden’de buldu

Aydın'dan düşük nabız ve kalp damarı tıkanması şikayeti ile Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne getirilen 74 yaşındaki kadın, yapılan başarılı operasyonlar sonrası tekrardan sağlığına kavuştu.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ümmü Altunbey, yaşadığı sağlık sorunlarının artması nedeniyle kentteki hastaneye başvurdu. Burada durumunun kötüye gitmesi ve artan hayati riske karşı ambulans ile Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne getirildi. Kardiyoloji uzmanı Uz. Dr. Nihat Pekel tarafından kontrolleri sağlanan hasta, hızlıca anjiyo salonuna alındı. Kalbine üç odacıklı kalp pili takılmasının ve tıkalı damarının açılmasının ardından Altunbey'in sağlık durumu iyi yönde seyretti. Yıllardır şeker ve tansiyon sorunu ile mücadele ettiğini anlatan Ümmü Altunbey, "Aydın'ın Didim ilçesinden Denizli'ye 112 yardımıyla geldik. Benim nabzım 28-30 aralığında atıyordu. Ambulans ile gelirken kötü bir sonuç ile endişem vardı. Tekden Hastanesi'ne getirildim ve burada hemen müdahale ettiler. Allah hocamızdan razı olsun. Şimdi sağlık durumum gayet iyi oldu. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayacak bir hale geldim" dedi.

"Her sorunun çözümü için kendilerine 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürüyoruz"

Uzun süren tedavilerinin ardından hastanın eski sağlığına kavuştuğunu ve yapılan işlemleri başarı ile sonuçlandırdıklarını ifade eden kardiyoloji uzmanı Uz. Dr. Nihat Pekel, "Bize hastamız 3 ay önce Aydın'ın Didim ilçesinde ambulans ile acil olarak sevk edildi. Kendisi 30 yıldır şeker ve tansiyon hastasıydı. Yaklaşık 5 yıl öncesinde başka bir merkezde kalp damarına stent uygulanmıştı. Hastanın durumu gittikçe kötüye gitmesi üzerine bölgedeki hastaneye kaldırmışlardı. Oradan bize gelir gelmez üç odacıklı kalp pili takmıştık ve tıkalı damarını balonla açma işlemini uyguladık. Bugün yaptığımız kontrollerde kalp pilimiz gayet iyi durumda bulduk. Kalp ultrasonu yaptık ve kalbin durumunun iyi olduğunu gördük. Durumunun iyi hale gelmesinin ardından hastamızı taburcu ettik. Hastanemizde en üst düzey kalp ameliyatları ve anjiyografik işlemleri başarı ile uygulanmaktadır ve tüm hastalarımıza yaşadığı her sorunun çözümü için kendilerine 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürmekteyiz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)