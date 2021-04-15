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  3. Arama ekipleri seferber oldu! 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dağ taş demeden her yerde aranıyor

Arama ekipleri seferber oldu! 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dağ taş demeden her yerde aranıyor

Adıyaman'da 81 yaşındaki yaşlı kadından 3 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları için seferber olan Jandarma ekipleri ve köy korucuları tarafından yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor.

Arama ekipleri seferber oldu! 3 gündür kayıp olan yaşlı kadın dağ taş demeden her yerde aranıyor

Adıyaman'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki kadın, jandarma ekipleri ve köy korucuları tarafından dağ taş her yerde aranıyor.

KİMSEYE HABER VERMEDEN EVDEN AYRILDI

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden 3 gün önce kimseye haber vermeden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın yakınları, durumu jandarma ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekipleri ile köy korucuları Hanım Bağcı'nın en son görüldüğü Karadağ ormanlık alanı ve ormanlık alanın yukarı kısımlarında bulunan kayalıklarda arama ve tarama yaptı. Yaşlı kadını dağ taş her yerde arayan jandarma ekipleri ile köy korucuları yaşlı kadının her hangi bir izine rastlayamadı.

Akrabaları olan Hanım Bağcı'yı her yerde aradıklarını söyleyen Yaşar Bağcı, "Bazen bilincini kaybeden bir insan. Zaten hastalık vardı kendisinde ve her yerde olabilir kendisi o yüzden her yeri araştırıyoruz. Jandarma, köy korucuları da yanımızda Allah kendilerinden razı olsun. Bulmaya çalışacağız ölü yada diri. Bilen, gören olursa mutlaka haber versin. Bir kiki defa böyle ufak tefek şeyleri olmuştu ama birkaç saat içerisinde bulunuyordu. Şimdide 3 gündür yok" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor

Yaşlı kadın dağ taş her yerde aranıyor

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