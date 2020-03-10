Yaşlı kadını 'FETÖ' ile korkutarak 3 kez dolandıran sanıklar hakim karşısında

ANTALYA'da Aynur H.'yi (65), kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ ile korkutarak 3 kez dolandıran üçü Suriye uyruklu dört kişi hakim karşısına çıktı. 3'ü tutuklu 4 sanığın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay, 13 Ekim 2018 tarihinde meydana geldi. Aynur H.'yi ev telefonundan arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, yaşlı kadını FETÖ ile korkutarak 3 kez dolandırdı. Aynur H., evine gelen polisler sayesinde dördüncü kez dolandırılmaktan kurtarıldı. Aynur H.'yi dolandıran üçü Suriye uyruklu dört kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar Rıdvan El D., İbrahim R., Tawfik A. ile tutuksuz sanık Mahmut G., dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

140 bin TL civarında parasının 35 bin TL'sini polislerin uyarması ile dolandırıcılardan kurtardığını söyleyen Aynur H. ifadesinde, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bana ait tüm banka hesaplarımın FETÖ tarafından ele geçirildiğini, ayrıca hesaplarımın FETÖ üyeleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini söyleyerek, aslında benim masum olduğumu ifade ettiler. Kendilerine yardımcı olmamam halinde çocuklarımın da sıkıntıya gireceğini söyleyen telefondaki kişi, bana ait nüfus bilgilerimi tam ve eksiksiz okudu. Arayan kişi evde ve bankada para ve altın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim. Konuşmalarımızı kimseye anlatmamam konusunda da uyardı. Şahıs bana evime polis gönderip altın ve paraları tutanakla teslim alacaklarını belirtti. Bu paraların daha sonra tekrar bana teslim edileceğini sözlerine ekledi. Ben de evde bulunan 10 bin TL nakit ve 17 bin TL değerinde altını poşete koyup bekledim. Beni arayan kişi ertesi gün sabah saatlerinde tekrar aradı. Poşeti evin yakınındaki çocuk parkında bulunan trafo binasının yanına bırakmamı istedi. Şahsın talimatı ile poşeti söylediği yere bırakıp, döndüm. Bir gün sonra ise aynı şahıs parayı aldıklarını, bu kez de bankadaki parayı çekerek eve getirmemi istediler. Aynı gün bankadaki 47 bin TL'yi çektim ve yine ertesi gün aynı şahıs poşet içindeki parayı da daha önceki adrese bırakmamı istedi. Yine poşeti bıraktım ve şahıs beni arayarak paraları da aldıklarını haber verdi."

17 Ekim tarihinde aynı kişinin tekrar arayarak evde başka para olup olmadığını sorduğunu anlatan Aynur H., ifadesini şöyle sürdürdü:

"Evde yapacakları aramada yalan söylediğimin çıkması halinde benim ve çocuklarımın zor durumda kalacağını belirtti. Bunun üzerine bankada altınlarım olduğunu söyledim. Telefondaki kişi onları da kuyumcuda bozdurup parayı eve getirmemi istedi. Bankadaki altınları 35 bin TL'ye bozdurdum ve eve geldim. Beni arayan şahıs parayı yine trafo yanına bırakmamı istedi. Daha öncekiler gibi talimatları aynen uyguladım. Aynı gün bu kez cep telefonumdan arandım ve bankaya giderek en yüksek miktarda para çekmem gerektiği söylendi. Bankaya kredi müracaatında bulundum ancak başvurum olumsuz sonuçlandı. Şahıs beni aradığında kredi çekemediğimi söyledim. Bu kez beni başka bir bankaya yönlendirdi. O bankadan da 34 bin 500 TL kredi çektim. Eve geldiğimde bu kez resmi polis ekipleri geldi ve beni birilerinin arayıp aramadığını sordu. Ben de başımdan geçenleri anlattım. O an dolandırıldığımı anladım."

Aynur H., polislerle birlikte hareket ederek dolandırıcıları yakalattığını da sözlerine ekledi.

'Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılanan 4 sanığın 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: DHA