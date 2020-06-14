Yaşlı kadını hedef alan telefon dolandırıcıları yakalandı

Kadıköy'de telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini bankacı olarak tanıtarak kredi kartı ve sağlık sigortası satma bahanesiyle kadının banka hesabını boşaltan şebeke üyeleri yakalandı.

Kadıköy Bostancı Mahallesi Armağan Sokak'ta ikamet eden Fatma Ceyda B.'yi (64) geçtiğimiz günlerde telefonla arayarak kendisini "banka görevlisi" olarak tanıtan şahıslar, kadına kredi kartı ve sağlık sigortası satmak istedi. Şebeke üyeleri yaşlı kadını "hesabınızdan sigortadan dolayı para kesilebilir ceza yiyebilirsiniz" diyerek ikna ettikten sonra hesabındaki 85 bin lirayı başka bir hesaba aktardı.

Şebeke üyesi Hasan Hüseyin H. (28), Bayram T. (23) ve Musa Y. (21), yaşlı kadın ile konuşarak banka hesaplarının kullanılmasıyla ilgili ikna etti. Yaşlı kadının parası hesaba aktarıldıktan sonra Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K. (23) aslı şahıslar birbirine güvenmeyerek, aktarılan parayı beraber hızlıca çekerek kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise başvurdu. Yapılan geniş çaplı çalışmalar kapsamında dolandırıcılığı gerçekleştirilen şahısların aktarım yaptığı hesap numaralarından tespit edilen Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H., Harun, Serhat A., Emre Y. Fatih A. ve Recep K. isimli şahıslar 10 Haziran günü Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane'de yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler soruşturmanın ardından 11 Haziran'da adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Harun K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheli şahıslardan Bayram T., Musa Y., Hasan Hüseyin H., Serhat A., Emre Y., Fatih A. ve Recep K. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA