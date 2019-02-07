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  3. Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, hastanede yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

Yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

ADANA Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, hastanede yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne başvurarak parmağındaki yüzüğünü çıkaramadığını söyleyen Fehime Kütüközü'ne müdahale eden sağlık ekibi, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine acil servise gelen itfaiye görevllileri, yaşlı kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Yaşlı kadın eline pansuman yapıldıktan sonra taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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