Yaşlı kadının sobasını her gün muhtar yakıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesi merkez mahallerinden Cabi Mahallesi Muhtarı Tayfun Karaoğlan, tek başına yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven'in her gün evine giderek sobasını yakıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesi merkez mahallerinden Cabi Mahallesi Muhtarı Tayfun Karaoğlan, "Muhtarlık sadece evrak işi değildir" diyerek yaptığı iyilik hareketi ile takdir topladı.3 çocuğu ilçe dışında ikamet eden, memleketini sevdiği için onlarla gitmek yerine ilçesinde kalmayı tercih eden Ayşe Demirdöven'in en büyük desteği mahalle sakinleri ile birlikte muhtar Tayfun Karaoğlan oldu. Kaymakamlığın yaptığı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demirdöven'in evine giderek soba kovasını hazırlayan Karaoğlan gönüllere dokunuyor. Her gün yaşlı kadının evine gelerek bir isteği olup olmadığını soran ayrıca kış günlerinde sobası yakan Karaoğlan, muhtarlığın gönül verilerek yapılacak bir iş olduğunu dile getirdi.

Muhtardan "oğlum" diyerek söz eden yaşlı kadın, "Buraya gelip her konuda bana yardımcı olur. Benim oğlum o. Sobayı hazırlıyor. Odun çıkarıveriyor. Severim ben onu. Mahallemizin çocuğu" dedi.

Muhtarlığın sadece evrak iş olmadığını söyleyen Tayfun Karaoğlan, bir muhtar mahallelinin her sorununa koşması gerektiğini dile getirdi. Karaoğlan, "Arada bir gelirim çocuklarıyla görüştürürüm. Sobasını yakarım. Çamaşır makinesini de açarım. Ben işimi seviyorum. İnsanları seviyorum. Muhtarlık sadece evrak işleri değildir. Muhtarın bunlarla da ilgilenmesi gerekir. 2 kova hazırlıyorum. Muhtar seçildiğimden beri her gün uğruyorum. Ben mahallede devamlı gezerim. Nerede sıkıntı varsa, kimin ne derdi varsa anında orada olurum. Yoksa içim rahat etmez. Herkesin yapacağı iş değildir. Gönül vermek gerekir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA