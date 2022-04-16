Yaşlı Refakatçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yaşlı Refakatçisi görev tanımı nedir, Yaşlı Refakatçisi ne iş yapar, Yaşlı Refakatçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaşlı Refakatçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaşlı Refakatçisi Tanımı;

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Yaşlı Refakatçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yaşlı Refakatçisi Maaşları

Yaşlı Refakatçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yaşlı Refakatçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaşlı Refakatçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5322.06

Meslek Adı :

Yaşlı Refakatçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Evlerde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Çalışanlar (Tedavi Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarında, yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yaşlı Refakatçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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