Yaşlı şahsı dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de, kendini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı korkutarak 43 bin TL dolandıran 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün saat 14:30 sıralarında telefonda kendilerini "polis-savcı" olarak tanıtan 4 zanlı, S.Ö.'yü (74) korkutarak 43 bin TL'sini Hamamyolu Caddesi üzerinde alarak dolandırmıştı. Yaşlı şahsı dolandıran zanlı Sukan A., Serdar P., Hakan G. ve Ali S. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde Afyonkarahisar'da yakalandı.

Polis, zanlıların üzerinde ve araçlarında yaptıkları aramalarda, zanlılardan birinin parayı teslim aldığı esnada üzerinde bulunan kıyafetleri ve S.Ö'ye ait 43 bin TL'yi bulundu.

Öte yandan gözaltına alınarak öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA