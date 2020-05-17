Yaşlılar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 6 saatliğine dışarıya çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın eden yaşlılar, güneşli havanın keyfini çıkarttı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaklaşık 2 aydır evde kalan yaşlıların geçtiğimiz Pazar olduğu gibi bugün de saat 12.00'de başlayarak 6 saat boyunca dışarıya çıkmalarına izin verildi. Bu kapsamda evlerinden çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. En işlek cadde kendilerine kalan yaşlılar, yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA