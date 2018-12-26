Yaşlıları darp edip gasp eden şüpheliler tutuklandı

Sivas'ta yardım etmek bahanesiyle tanıştıkları yaşlıları darp ve gasp eden 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alibaba Mahallesi'nde meydana gelen iki farklı yağma olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 2'si kadın 3 şüphelinin yaşlı vatandaşlarla cinsel yönden tahrik ederek ve yardım etme bahanesiyle tanıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin yaşlı vatandaşlarla tanıştıktan sonra "Evimde tamir edilmesi gereken yerler var, bana yardımcı olur musun?" diyerek evlerine götürdüğü ve dışarıda bekleyen akrabalarını çağırarak ikamette basılma rolü ile yaşlıları darp ederek, tehdit ve şantajla paralarını gasp ettiği belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA