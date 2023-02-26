Yassan Ouatching kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassan Ouatching Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassan Ouatching adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassan Ouatching Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassan Ouatching 28 Kasım 1998 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassan Ouatching Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMF Sarl yapmaktadır. Yassan Ouatching, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yassan Ouatching'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassan Ouatching Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassan Ouatching isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassan Ouatching Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassan Ouatching futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında UMS de Loum

1 Temmuz 2017 yılında YOSA

1 Mart 2019 yılında Zwekapin Utd.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Nisan 2021 yılında Mohammedan

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Hearts of Oak

Yassan Ouatching Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassan Ouatching şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Yassan Ouatching Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orta Afrika Cumhuriyeti takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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