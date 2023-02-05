Yasser Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasser Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasser Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasser Balde 12 Ocak 1993 tarihinde Brignoles şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa,Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasser Balde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Yasser Balde, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yasser Balde'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasser Balde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/baldeyasser

http://instagram.com/yasserbalde12

Yasser Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yasser Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasser Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasser Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Fréjus-St-Raph.

1 Temmuz 2018 yılında Endoume

1 Temmuz 2019 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2020 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Yasser Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasser Balde şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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