Yasser Belaribi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Belaribi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasser Belaribi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasser Belaribi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasser Belaribi 22 Ocak 1999 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasser Belaribi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 19 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yasser Belaribi'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yasser Belaribi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasser Belaribi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yasser Belaribi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasser Belaribi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında WA Tlemcen

19 Eylül 2021 yılında MC Oran

Yasser Belaribi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasser Belaribi şuan MC Oran takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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