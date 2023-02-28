Yasser İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasser İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yasser İbrahim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yasser İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yasser İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasser İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasser İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasser İbrahim 10 Şubat 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Yasser Ibrahim El Hanafi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasser İbrahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Yasser İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Yasser İbrahim'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yasser İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yasser İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Yasser İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasser İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2013 yılında Zamalek

13 Ocak 2015 yılında Smouha

30 Haziran 2016 yılında Zamalek

1 Ağustos 2016 yılında Smouha

7 Ocak 2019 yılında El Ahly

Yasser İbrahim kimdir

Yasser İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasser İbrahim şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Yasser İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yasser İbrahim nereli

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