Yasser Larouci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yasser Larouci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yasser Larouci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yasser Larouci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yasser Larouci 1 Ocak 2001 tarihinde El Oued şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yasser Larouci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tim Pole yapmaktadır. Yasser Larouci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yasser Larouci'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yasser Larouci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/larouci.yasseroff/

Yasser Larouci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yasser Larouci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yasser Larouci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yasser Larouci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Liverpool U23

28 Temmuz 2021 yılında Troyes

Yasser Larouci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yasser Larouci şuan Troyes takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yasser Larouci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Madrillet Château Blanc (2007-2011), Le Havre AC (2011-2017), Liverpool FC (2017-2019)

Fransa U21 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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