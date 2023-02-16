Yassin Belkhdim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassin Belkhdim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassin Belkhdim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassin Belkhdim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassin Belkhdim 14 Şubat 2002 tarihinde Meulan-en-Yvelines şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassin Belkhdim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 THE PLAYER MANAGEMENT yapmaktadır. Yassin Belkhdim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yassin Belkhdim'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yassin Belkhdim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/y.belkhdim14

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Yassin Belkhdim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassin Belkhdim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yassin Belkhdim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassin Belkhdim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Mantois

1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Yassin Belkhdim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassin Belkhdim şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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