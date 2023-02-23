Yassin Daoussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassin Daoussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassin Daoussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassin Daoussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassin Daoussi 2 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassin Daoussi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2 goals Agency & Management yapmaktadır. Yassin Daoussi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yassin Daoussi'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yassin Daoussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassin Daoussi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassin Daoussi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassin Daoussi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Käpylän

1 Ocak 2019 yılında Nurmijärvi

22 Ocak 2020 yılında Mikkelin

24 Ocak 2022 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2023 yılında AC Oulu

Yassin Daoussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassin Daoussi şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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