Yassin Hawat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassin Hawat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassin Hawat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassin Hawat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassin Hawat 28 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassin Hawat Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassin Hawat, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yassin Hawat'nin IK Brage ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassin Hawat Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yassin Hawat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yassin Hawat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassin Hawat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IK Brage U17

1 Ocak 2021 yılında Brage U19

8 Ocak 2023 yılında Brage

Yassin Hawat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassin Hawat şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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