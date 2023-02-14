Yassin Maouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassin Maouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassin Maouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassin Maouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassin Maouche 23 Temmuz 1997 tarihinde Ambilly şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassin Maouche Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Football Consulting yapmaktadır. Yassin Maouche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yassin Maouche'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yassin Maouche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yassinmaouche

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Yassin Maouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yassin Maouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yassin Maouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassin Maouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Servette FC

6 Temmuz 2017 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2021 yılında FC Schaffhausen

Yassin Maouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassin Maouche şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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