Yassin Marei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassin Marei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassin Marei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassin Marei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassin Marei 7 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Yassin El Sayed Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassin Marei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassin Marei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pharco FC futbol takımında oynamaktadır. Pharco FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yassin Marei'nin Pharco FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Yassin Marei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassin Marei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassin Marei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassin Marei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2021 yılında Pharco FC

31 Ağustos 2022 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2022 yılında Pharco FC

Yassin Marei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassin Marei şuan Pharco FC takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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