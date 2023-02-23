Yassine Bahassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Bahassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Bahassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Bahassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Bahassa 21 Mayıs 1992 tarihinde Sauveterre-de-Guyenne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Bahassa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Yassine Bahassa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Bahassa'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Bahassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Bahassa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Bahassa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Bahassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2013 yılında Lormont

1 Temmuz 2015 yılında Lège Cap-Ferret

1 Temmuz 2016 yılında Stade Bordelais

17 Temmuz 2019 yılında US Avranches

1 Temmuz 2020 yılında Quevilly Rouen

1 Temmuz 2022 yılında FC U Craiova

Yassine Bahassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Bahassa şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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