Yassine Beldjilali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Beldjilali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Beldjilali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Beldjilali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Beldjilali 22 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Beldjilali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına - tarihinde katılmıştır. Yassine Beldjilali'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Beldjilali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Beldjilali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Beldjilali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Beldjilali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Beldjilali şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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