Yassine Benrahou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Benrahou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yassine Benrahou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yassine Benrahou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yassine Benrahou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Benrahou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yassine Benrahou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Benrahou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Benrahou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Benrahou 24 Ocak 1999 tarihinde Le Blanc-Mesnil şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ياسين بنرحو şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Benrahou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Yassine Benrahou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yassine Benrahou'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Yassine Benrahou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ybenrahou10/

Yassine Benrahouboyu ve yaşı kaç

Yassine Benrahou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yassine Benrahou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yassine Benrahou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Benrahou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında PSG Jugend

1 Mart 2012 yılında AS Bondy Alt

1 Temmuz 2012 yılında Créteil Jugend

1 Temmuz 2014 yılında Bordeaux Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Bordeaux U17

1 Temmuz 2016 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2019 yılında G. Bordeaux

3 Ocak 2020 yılında Nîmes Olympique

30 Haziran 2020 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2020 yılında Nîmes Olympique

26 Ocak 2023 yılında Hajduk Split

Yassine Benrahou kimdir

Yassine Benrahou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Benrahou şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aulnay FC (2005-2008), Villepinte FC (2008-2009), AS Bondy (2009-2011), Paris Saint-Germain (2011-2012), AS Bondy (2012), US Créteil-Lusitanos (2012-2014), FC Girondins Bordeaux (2014-2017)

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Yassine Benrahou nereli

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