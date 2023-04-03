Yassine Boujouama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Boujouama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yassine Boujouama kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yassine Boujouama ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.