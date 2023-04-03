Yassine Boujouama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Boujouama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Boujouama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yassine Boujouama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yassine Boujouama 23 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Fransa,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yassine Boujouama Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trivela SM yapmaktadır. Yassine Boujouama, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına 27 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Yassine Boujouama'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yassine Boujouama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yassine Boujouama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Tours B
27 Ağustos 2019 yılında G. Bordeaux B
Yassine Boujouama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yassine Boujouama şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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