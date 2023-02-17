Yassine Delbergue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Delbergue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Delbergue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Delbergue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Delbergue 7 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Delbergue Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Delbergue, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 2 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Yassine Delbergue'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yassine Delbergue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Delbergue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yassine Delbergue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Delbergue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tourcoing FC

1 Temmuz 2016 yılında Wasquehal

1 Temmuz 2018 yılında UR La Louvière

2 Ağu 2020 yılında Olym. Charleroi

Yassine Delbergue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Delbergue şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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