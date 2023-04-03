Yassine Haouari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Haouari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Haouari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Haouari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Haouari 13 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Haouari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Léandre Chouya yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yassine Haouari'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Haouari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Haouari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Haouari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Haouari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Valenciennes B

Yassine Haouari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Haouari şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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