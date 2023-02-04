Yassine Kechta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Kechta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Kechta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Kechta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Kechta 25 Şubat 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı ياسين قشطة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Kechta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. Yassine Kechta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Kechta'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yassine Kechta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yassine Kechta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yassine Kechta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Kechta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Yassine Kechta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Kechta şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yassine Kechta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Club de France Football, Paris FC

Fas U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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