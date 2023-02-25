Yassine Telmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Telmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yassine Telmid kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yassine Telmid ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.