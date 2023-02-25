Yassine Telmid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Telmid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Telmid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yassine Telmid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yassine Telmid 7 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yassine Telmid Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 28 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yassine Telmid'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yassine Telmid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yassine Telmid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Eylül 2021 yılında MC El Bayadh
Yassine Telmid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yassine Telmid şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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