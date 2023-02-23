Yassine Zakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Zakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Zakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Zakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Zakir 13 Mart 1997 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Zakir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Yassine Zakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Zakir'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yassine Zakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Zakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Zakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Zakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Pancratius Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Zeeburgia U17

1 Temmuz 2014 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2016 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2017 yılında SC Cambuur U21

1 Temmuz 2018 yılında Lienden

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2021 yılında Telstar

5 Eylül 2022 yılında Metaloglobus

Yassine Zakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Zakir şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sporting Maroc (2005-2008), OSC (2008-2009), VVA Spartaan (2009-2010), DWS (2010-2012), RKSV Pancratius (2012-2013), Zeeburgia (2013-2014), FC Groningen (2014-2016)

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